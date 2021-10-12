رئيس «بحوث الصحراء»: ضوابط جديدة للتسجيل.. وآليات لتنفيذ الأهداف التطبيقية لعمل المركز

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عقد الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، الثلاثاء، اجتماعًا مع الدكتور صفي الدين متولي نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات، والدكتور حسام شوقي نائب رئيس المركز لمشروعات والمحطات البحثية، ورؤساء الشعب البحثية لمتابعة مستجدات العمل والمطلوب من هذه الأقسام في المرحلة القادمة لتنفيذ أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في قطاعات العمل المرتبطة بهذه المشروعات وحل مشاكل الباحثين بالمركز.

وشدد «زغلول» في تصريحات صحفية على ضرورة تسهيل العمل على الباحثين وضرورة مناقشة أهم المشكلات التي تواجههم وتعوق عملهم والسرعة في حلها وإعطاء كل ذي حق حقه. بما يرفع من كفاءة البحث العلمي التطبيقي لخدمة الزراعة المصرية.

وكلف رئيس مركز بحوث الصحراء الشعب والاقسام التابعة للمركز بمتابعة ما تم تنفيذه من البرامج البحثية خلال الربع الاول من الموازنة ووجه بضرورة توفير التمويل اللازم لهذه البرامج حتى يتسنى تنفيذ البحوث التطبيقية طبقاً لاستراتيجية التنميه المستدامة ٢٠٣٠،وخصوصاً البرامج التي وجه بها السيد القصير وزير الزراعة للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع انتاج تقاوى الخضر ومشروعات التوسع الاوفقى ومجابهة التحديات لمكافحة التصحر .

وقال «زغلول»، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة برنامج دمج ابناء سيناء وتوفير الدعم اللازم من خلال عمل نماذج تطبيقيه على ارض الواقع في منطقة الحسنة موجها بزيادة تمويل هذا البرنامج إلى الضعف خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف رئيس مركز بحوث الصحراء إنه تم خلال الاجتماع دراسة مقترح لحل المعوقات الفنية والادارية التي تواجه الباحثين والناتجة عن استمارة تسجيل البحوث ودراسة تقرير SCIMAGO لتصنيف المؤسسات العلمية والبحثية، موضحا أن الهدف الأساسي هو العمل بشكل مؤسسي وتوفير المناخ المناسب للباحثين لتطبيق البحوث على أرض الواقع والارتقاء باسم مركز بحوث الصحراء وخدمة الدولة المصرية .

وأضاف رئيس مركز بحوث الصحراء إلى إنه تم خلال الاجتماع مناقشة كيفية وضع آلية التنفيذ لاستمارة تسجيل بحوث جارية لأعضاء هيئة البحوث والتي كانت من اهمها عرض الابحاث الخاصة بأعضاء الهيئة البحثية على القسم والإلتزام بالاستمارة البحثية وفقا للضوابط المعتمدة مع اعتمادها من رئيس البرنامج البحثى.

وأوضح «زغلول» أن الاجتماع شدد على ان يكون الرأى الفنى والعلمي للبحث للقسم المختص فقط دون غيره، وعدم وضع عدد محدد للبحوث المعروضة على مجلس القسم، على أن لا يتعدى عدد البحوث المقدمة ( الباحث الرئيسى ) عن بحث واحد فقط شهريآ، وأن يكون هناك موعد محدد لمناقشة الابحاث بحضور كامل أعضاء الهيئة البحثية للقسم قبل العرض على مجلس القسم لإقرار البحث.