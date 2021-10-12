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يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك اسلابق، أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، نجح في فرض شخصيته على لاعبي المنتخب.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«كيروش، مدرب كبير لديه شخصية، ونجح في فرض شخصيته على لاعبي المنتخب والجهاز المعاون، حيث أصبح هناك هدوء كبير في الدكة».

وأضاف :«منتخب مصر لديه شخصية ومنتخب تقيل في الملعب، في مباراة ليبيا لم تكن أي هجمات على مرمى محمد أبوجبل، حيث نجح في غلق مفاتيح اللعب عليهم»، مشيرأً :«توقعت ان تكون المباراة سهلة على المنتخب على عكس المباراة الماضية، لأن المنافس يبحث عن تحقيق الفوز، وهو ما سهل من مهمة لاعبي الفراعنة».

وكان منتخب مصر حقق الفوز على ليبيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على ملعب الشهداء، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السادسة لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

ويفوز مصر على ليبيا ارتفع رصيدها إلى 10 نقاط، في صدارة المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط في المركز الثاني، ويأتي منتخب الجابون في المركز الثالث برصيد 4 نقاط وأنجولا في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.