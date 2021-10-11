BMW تطرح أحدث إصدار لها.. مضادة للقنابل وتعمل بالهيدروجين

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صممت BMW سيارة iX5 Protection VR6 التي تعمل بخلية وقود الهيدروجين، وتصمد أمام هجمات الطائرات بدون طيار مع رسوم التجزئة.

نادرًا ما يتم عرض سيارات الأمن المصممة لتحمل حتى أكثر الهجمات، أو حتى مناقشتها في معارض السيارات، ولكن في معرض IAA الأخير في ميونيخ، كشفت BMW عن تفاصيل أحدث إصدار ضد القتابل، ومدعوم بنظام خلايا وقود الهيدروجين.

وما سيبادر إلى ذهنك على الفور أن حماية السيارة من الهجوم بسيطة كإضافة بعض الألواح الفولاذية والزجاج المدرع، لكن الواقع أكثر تعقيدًا من ذلك.

مع iX5 Hydrogen Protection VR6، أرادت BMW أن تُظهر أنه من الممكن الحصول على سيارة حماية معتمدة بالكامل وهي أيضًا خالية من الانبعاثات.

كما أن VR6 فئة «مقاومة السيارة» المحددة من قبل جمعية مراكز اختبار المواد والهياكل المقاومة للهجوم (المعروف أيضًا باسم VPAM).

وبحسب autocar، تحتوي السيارة iX5 على خلايا مدرعة للركاب ومصنوعة من الفولاذ عالي القوة وتتضمن حماية سفلية، كما أن الجانب السفلي مضاد للمغناطيسية لمنع التصاق الأجهزة المتفجرة «اللاصقة».

ويأتي الهيكل للخدمة الشاقة والدروع السفلية المصنوعة من الألمنيوم تحمي من أحمال الصدمات والانشقاقات من هجمات القنابل اليدوية، بالإضافة إلى زجاج الحماية بسماكة 30 مم، ومصمم لتوفير الحماية بعد الانفجار،

حتى بعد الانفجار، تظل جميع النوافذ في مكانها، بدون فتحات بين الزجاج والجسم، كما أن جميع فجوات الأبواب والجسم وصندوق الأمتعة مغلقة بإحكام.

فيما يمكن لمقصورة الركاب أيضًا تحمل انفجار 15 كجم من مادة تي إن تي من ارتفاع 4 أمتار بالإضافة إلى هجوم من أكثر الأسلحة شيوعًا في العالم، كلاشينكوف عيار 7.62 ملم AK-47.

بينما يحتوي الإصدار القياسي على خزان وقود مقاوم للتسرب من نوع الطيران، لكن حماية خزانات الهيدروجين وصماماتها تحتاج إلى نهج مختلف في شكل هيكل طبقات غير مغناطيسي ومقاوم للانفجار.

ومع ذلك، فقد ثبت أن خزانات الهيدروجين المركبة مقاومة للطلقات النارية، وكالعادة، خضعت لاختبارات الانفجار والتسرب.