«البحوث الفلكية» تناقش دراسات البحيرات الصناعية والزلازل المستحثة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت اليوم اعمال المؤتمر العربى في الفلك والجيوفيزياء – النسخة السابعة – التي ينظمها ويستضيفها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحضور لفيف من قيادات البحث العلمى في مصر والدول العربية، وعلى هامش المؤتمر سوف تقام غدا فعاليات لورشة عمل تتناول دراسات البحيرات الصناعية والزلازل المستحثة التي تنشأ عنها.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الورشة هي الأولي من نوعها في مجال دراسات البحيرات الصناعية والزلازل التي تنشأ عنها ودراسات أمن السدود المائية وسيشارك في هذه الورشة علماء المعهد بما لديهم من خبرات دولية في دراسة تحركات القشرة الارضية ومراقبة النشاط الزلزالي على مستوي العالم بالإضافة إلى الدراسات التي قدموها في منطقة بحيرة ناصر والسد العالي بأسوان والتي تعتبر نموذج يحتذي به على مستوي مصر والعالم أجمع وبمشاركة علماء دوليين في هذا المجال.

واضاف القاضي، تأتى ورشة العمل هذه في ظل ظروف وتحديات تشهدها المنطقة بسبب الاعمال والقرارات المترتبة على استكمال اعمال بناء سد النهضة الأثيوبي واعمال الملء الأحادي القرار وما قد يسببه من تداعيات على دولتي المصب، مصر والسودان.

وأشار إلى ان المعهد يقوم بعمليات الرصد والمراقبة للنشاط الزلزالى وتحركات القشرة الأرضية والدراسات الجيوفيزيقية المختلفة، على مدار الساعة، لمراقبة امان وثبات السد العالى وخزان اسوان والمنطقة المحيطة به وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للسد العالى وخزان اسوان من خلال المركز الإقليمي للزلازل بأسوان والذي أنشأه المعهد بعد زلزال كلابشة في أسوان عام 1981