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هيونداي موبيس تكشف عن عجلة قيادة قابلة للطي

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هيونداي موبيس تكشف عن عجلة قيادة قابلة للطي هيونداي موبيس تكشف عن عجلة قيادة قابلة للطي

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كشفت هيونداي موبيس عن عجلة قيادة قابلة للطي للاستخدام في المركبات الذاتية المستقبل بعد عملية التنمية لمدة عامين. ويمكن للعجلة التحرك للأمام والخلف لمسافة إجمالية تبلغ 25 سم، وتنسحب بالكامل إلى لوحة القيادة عندما لا تكون قيد الاستخدام من أجل توفير مساحة أكبر أمام مقعد السائق.

كما يتم تسجيل براءات اختراع الجهاز في جميع أنحاء العالم، وتعتقد الشركة أن بإمكانها تصديره إلى شركات تصنيع سيارات أخرى في المستقبل.

قال جانج دون تشوي، المدير الإداري للشاسيه والسلامة في هيونداي موبيس: «تتجاوز الشركة مجرد إعادة تفسير التقنيات الحالية وبدلاً من ذلك تطور تقنيات قطع الغيار التي تنطبق على السيارات المستقبلية بطرق جديدة تمامًا».

مضيفاً: «سنواصل تطوير الابتكارات الموجهة نحو المستقبل على أساس معرفتنا بالتقنيات الأساسية.»

وبحسب autocar، صممت أجزاء أساسية جديدة تمامًا للنظام، بما في ذلك عمود التوجيه وجهاز التحكم في قوة رد الفعل وآلية سكة انزلاقية مزودة، وكلها مبنية مع وضع المتانة والموثوقية في الاعتبار.

بينما تتوافق العجلة القابلة للطي أيضًا مع إعدادات التوجيه عن طريق الأسلاك، حيث يتم استبدال الاتصال المادي بين عجلة القيادة والإطارات بإشارات إلكترونية.

المصرى اليوم

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