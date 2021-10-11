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استشاري: 10% ممن لديهم مشكلة في الإنجاب لديهم انعدام في الحيوانات المنوية

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استشاري: 10% ممن لديهم مشكلة في الإنجاب لديهم انعدام في الحيوانات المنوية استشاري: 10% ممن لديهم مشكلة في الإنجاب لديهم انعدام في الحيوانات المنوية

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قال الدكتور خالد سالم، استشاري الذكورة والضعف الجنسي وعلاج العقم، إن 10% ممن لديهم مشكلة في الإنجاب لديهم انعدام في الحيوانات المنوية، وهذا الأمر ناتج عن انسداد الأوعية الدموية، أو ضعف الخصية، وفي هذه الحالة لا يوجد حل إلا أخذ عينة من الخصية، وإجراء الحقن المجهري.

وتابع "سالم"، خلال حواره مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن هناك ضرورة لتحضير المريض الذي لديه ضعف في الخصية بشكل جيد، قبل إعداد أي إجراء، مشيرة إلى أن هناك إمكانية لعلاج ضعف الخصية من خلال تنشيط هرمون الذكورة، أو تقليل هرمون الأنوثة لدى الرجل إذا كان مرتفع.

وأضاف أن المسح الميكروسكوبي مهم جدًا، ولا يجرى إلا للمريض الذي لديه ضعف في وظيفة الخصية، وفشل علاجه، معقبًا: "ممكن جدًا علاج مريض ضعف الخصية الذي لديه انعدام في الحيوانات المنوية بنسبة 25%".

المصرى اليوم

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