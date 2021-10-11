أخصائية تغذية تحذر: هذه الممارسات تؤدي إلى تآكل الغضاريف

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قالت الدكتورة سارة المهدي، أخصائية التغذية العلاجية، إن السائل الغضروفي في مفصل الركبة هو من يمنع احتكاك العظام ببعضه، وممارسة الحركات الخاطئة تؤدي إلى اختفاء هذا السائل مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى تآكل الغضاريف أو الخشونة.

ولفتت «المهدي»، خلال حوارها مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء الاثنين، إلى أن هناك الكثير من المواد التي يتوقف الجسم عن فرزها بعد سن العشرين مثل الكولجين، أو السائل الغضروفي أو الأحماض الأمينية، ولذلك علينا الحفاظ على هذا المخزون من هذ المواد، حتى لا نصاب بالخشونة أو الكثير من أمراض كبار السن.

وأشارت إلى أن استخدام السائل الغضروفي بشكل خاطئ مثل حمل شيء ثقيل، أو القيام ببعض العادات الخاطئة مثل القفز من على السلم مثلما يقوم الأطفال، فهذا يؤذي السائل الذي يسهل الحركة، وبالتالي الإصابة بالتهابات في المفاصل وخلافه.