أخبار عاجلة

بعد مرور مفاجئ.. تكليف وائل أبو المجد قائمًا بأعمال مدير مستشفى كفرالشيخ -
أستاذ فيروسات يحذر من زيادة إصابات كورونا: التطعيمات ضرورية لتخفيف الأعراض -
محاضرة علمية وورشة عمل بقسم الأطفال بمستشفى السويس العام -
خالد جلال ناعيًا صلاح الراوي : تتلمذت على يديه أجيال كثيرة -
رئيس وزراء مالي: التقارير حول محادثات مع شركة «فاغنر» العسكرية شائعات -
وصول محمد صلاح ورفاقه إلى مدريد لمواجهة أتلتيكو -
نجم برشلونة السابق ينتقد رحيل ميسي ونيمار إلى باريس سان جيرمان -
«النواب» تمهل اتحاد الكرة مهلة للرد على اتهامات الفساد أو إحالته للنائب العام -
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-10-2021 ليفربول وأتليتكو و باريس سان جيرمان ولاييزج -
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-10-2021 والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تعليق صادم من قناة الأهلي على إصابة الشناوي في مباراة وليبيا

Print
تعليق صادم من قناة الأهلي على إصابة الشناوي في مباراة مصر وليبيا تعليق صادم من قناة الأهلي على إصابة الشناوي في مباراة وليبيا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

طالب الاعلامي بقناة النادي الأهلي اسلام الشاطر ببيان رسمي من اتحاد الكرة المصري يشرح من خلاله كواليس إصابة الحارس محمد الشناوي.

وتعرض الشناوي للاصابة في مباراة منتخبي ولييبيا وغادر الحارس ملعب المباراة في الشوط الأول.

وواصل الشاطر عبر قناة الأهلي:«يجب أن يكون هناك تصريح رسمي من الجهاز الفني للمنتخب عن اللي حصل في إصابة الشناوي، لإن رد فعل الشناوي يؤكد أن هناكأمر ما».
وفاز منتخب مصر بثلاثية نظيفة على حسابل مضيفه الليبي وتصدر مجموعته بتصفيات 2022.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزيرة الثقافة تكرم أبطال أكتوبر وتسلم جوائز مسابقة «أنا المصري» للأغنية الوطنية

وزيرة الثقافة تكرم أبطال أكتوبر وتسلم جوائز مسابقة «أنا المصري» للأغنية الوطنية

«مصر للطيران» : طلبنا قرض حكومي لسد التزاماتنا بسبب خسائر توقف كورونا

«مصر للطيران» : طلبنا قرض حكومي لسد التزاماتنا بسبب خسائر توقف كورونا

بالصور.. رئيس الأولمبية المصرية يوجه رسالة قوية خلال جلسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

بالصور.. رئيس الأولمبية المصرية يوجه رسالة قوية خلال جلسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

هالة صدقي عن فيلم ريش : مصر تعيش عصر جديد في عهد الرئيس السيسي

هالة صدقي عن فيلم ريش : مصر تعيش عصر جديد في عهد الرئيس السيسي