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طالب الاعلامي بقناة النادي الأهلي اسلام الشاطر ببيان رسمي من اتحاد الكرة المصري يشرح من خلاله كواليس إصابة الحارس محمد الشناوي.

وتعرض الشناوي للاصابة في مباراة منتخبي مصر ولييبيا وغادر الحارس ملعب المباراة في الشوط الأول.

وواصل الشاطر عبر قناة الأهلي:«يجب أن يكون هناك تصريح رسمي من الجهاز الفني للمنتخب عن اللي حصل في إصابة الشناوي، لإن رد فعل الشناوي يؤكد أن هناكأمر ما».

وفاز منتخب مصر بثلاثية نظيفة على حسابل مضيفه الليبي وتصدر مجموعته بتصفيات كأس العالم 2022.