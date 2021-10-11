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أشاد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بالاداء الذي ظهر عليه المنتخب الوطني الأول، خلال مباراة ليبيا، في تصفيات كأس العالم.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على ليبيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على ملعب الشهداء، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السادسة لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«منتخب مصر ظهر بمستوى مميز للغاية في مباراة ليبيا، البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة، نجح في إدارة المباراة بشكل جيد، وغلق مفاتيح اللعب على الفريق الليبي».

وأضاف :«المدرب البرتغالي أعطى للاعبي المنتخب ثقة وحرية في اللعب، كما اعتمد على اللاعبين المحترفين، بسبب جاهزيتهم الفنية»، مؤكدًا:«منتخب مصر أصبح لديه شخصية في الملعب في عهد كيروش، عكس الفترة الماضية».