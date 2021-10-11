أخبار عاجلة

بعد مرور مفاجئ.. تكليف وائل أبو المجد قائمًا بأعمال مدير مستشفى كفرالشيخ -
أستاذ فيروسات يحذر من زيادة إصابات كورونا: التطعيمات ضرورية لتخفيف الأعراض -
محاضرة علمية وورشة عمل بقسم الأطفال بمستشفى السويس العام -
خالد جلال ناعيًا صلاح الراوي : تتلمذت على يديه أجيال كثيرة -
رئيس وزراء مالي: التقارير حول محادثات مع شركة «فاغنر» العسكرية شائعات -
وصول محمد صلاح ورفاقه إلى مدريد لمواجهة أتلتيكو -
نجم برشلونة السابق ينتقد رحيل ميسي ونيمار إلى باريس سان جيرمان -
«النواب» تمهل اتحاد الكرة مهلة للرد على اتهامات الفساد أو إحالته للنائب العام -
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-10-2021 ليفربول وأتليتكو و باريس سان جيرمان ولاييزج -
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-10-2021 والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

ناشئات يد يهزمن أكاديمية سبورتنج في بطولة الجمهورية

Print
ناشئات يد الزمالك يهزمن أكاديمية سبورتنج في بطولة الجمهورية ناشئات يد يهزمن أكاديمية سبورتنج في بطولة الجمهورية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فاز فريق كرة اليد بنادي مواليد 2004 للبنات على نظيره أكاديمية سبورتنج بنتيجة 4/42 في إطار الجولة الأولى التي جمعت بين الفريقين اليوم الاثنين بالملاعب المفتوحة بالنادي، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة الجمهورية.

وتضم مجموعة الزمالك في هذا الدور فرق: الأهلي والنصر والجزيرة والطيران (ب) والعبور وأكاديمية سبورتنج.

وأثني حسين خميس المدير الفني للفريق على جميع اللاعبات لتألقهن خلال اللقاء اليوم وبذلهن قصارى جهدهن من أجل تحقيق الفوز.

وقرر المدير الفني للفريق منح اللاعبات راحة سلبية لمدة 24 ساعة على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية الأربعاء المقبل بالملاعب المفتوحة بالنادي استعدادا لخوض المباريات المقبلة.

ومن المقرر أن يلاقي فريق ناشئات اليد نظيره العبور بالجولة الثانية من الدور ذاته الإثنين المقبل في تمام الرابعة عصرًا بملعب الأخير.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري موسم 2021 - 2022

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري موسم 2021 - 2022

عضو الزمالك يكشف تفاصيل أزمة خالد سعد

عضو الزمالك يكشف تفاصيل أزمة خالد سعد

الزمالك يتواصل مع باتشيكو مجددا لحل أزمة مستحقاته

الزمالك يتواصل مع باتشيكو مجددا لحل أزمة مستحقاته

الزمالك يعود للتدريبات غدا استعدادا لتوسكر الكيني

الزمالك يعود للتدريبات غدا استعدادا لتوسكر الكيني