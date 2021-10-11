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فاز فريق كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2004 للبنات على نظيره أكاديمية سبورتنج بنتيجة 4/42 في إطار الجولة الأولى التي جمعت بين الفريقين اليوم الاثنين بالملاعب المفتوحة بالنادي، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة الجمهورية.

وتضم مجموعة الزمالك في هذا الدور فرق: الأهلي والنصر والجزيرة والطيران (ب) والعبور وأكاديمية سبورتنج.

وأثني حسين خميس المدير الفني للفريق على جميع اللاعبات لتألقهن خلال اللقاء اليوم وبذلهن قصارى جهدهن من أجل تحقيق الفوز.

وقرر المدير الفني للفريق منح اللاعبات راحة سلبية لمدة 24 ساعة على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية الأربعاء المقبل بالملاعب المفتوحة بالنادي استعدادا لخوض المباريات المقبلة.

ومن المقرر أن يلاقي فريق ناشئات اليد نظيره العبور بالجولة الثانية من الدور ذاته الإثنين المقبل في تمام الرابعة عصرًا بملعب الأخير.