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يد 2002 يواجه أصحاب الجياد الثلاثاء في الدوري

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يد الزمالك 2002 يواجه أصحاب الجياد الثلاثاء في الدوري يد 2002 يواجه أصحاب الجياد الثلاثاء في الدوري

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يلتقي فريق مرتبط كرة اليد بنادي مواليد 2002 مع نظيره أصحاب الجياد الثلاثاء في تمام الرابعة عصرًا بصالة نادي دلفي بالإسكندرية في إطار الجولة العاشرة من الدور الأول لبطولة دوري المرتبط للمحترفين.

وكان الفريق فاز على نظيره المنصورة 12/27 بالجولة السابقة التي جمعت بين الفريقين الثلاثاء الماضي بالصالة المغطاة بالنادي.

وقام أحمد رمضان هتلر المدير الفني للفريق بوضع الخطط الفنية وشرح بعض التعليمات في مراكز الدفاع والهجوم في مران اليوم الإثنين كي ينفذها الفريق في مباراة الغد.

المصرى اليوم

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