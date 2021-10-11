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يلتقي فريق مرتبط كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2002 مع نظيره أصحاب الجياد الثلاثاء في تمام الرابعة عصرًا بصالة نادي دلفي بالإسكندرية في إطار الجولة العاشرة من الدور الأول لبطولة دوري المرتبط للمحترفين.

وكان الفريق فاز على نظيره ستاد المنصورة 12/27 بالجولة السابقة التي جمعت بين الفريقين الثلاثاء الماضي بالصالة المغطاة بالنادي.

وقام أحمد رمضان هتلر المدير الفني للفريق بوضع الخطط الفنية وشرح بعض التعليمات في مراكز الدفاع والهجوم في مران اليوم الإثنين كي ينفذها الفريق في مباراة الغد.