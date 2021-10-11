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هولندم تهزم جبل طارق بسداسية

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هولندم تهزم جبل طارق بسداسية هولندم تهزم جبل طارق بسداسية

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واصل ممفيس ديباي تسجيل الأهداف مع منتخب هولندا في الفوز الساحق 6-صفر على جبل طارق في استاد فينوورد ليواصل أصحاب الأرض زحفهم نحو التأهل المباشر إلى لكرة القدم 2022 في قطر اليوم الاثنين.

وسجل ديباي ثنائية، أحدهما من ركلة جزاء بينما أهدر ركلة أخرى، ليرفع رصيده من الأهداف في التصفيات إلى تسعة أهداف، أكثر من أي لاعب اخر بين منتخبات أوروبا.

وافتتح فيرجيل فان دايك الأهداف بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها ديباي بعد تسع دقائق من البداية، وأحرز دينزل دمفريس وأرنوت دانجوما ودونيل مالن ثلاثة أهداف أخرى في الشوط الثاني.

وحافظت هولندا على صدارة المجموعة السابعة بفارق نقطتين عن النرويج قبل جولتين على النهاية. ويخوض الهولندي مباراتين الشهر المقبل خارج أرضه أمام الجبل الأسبوع قبل استضافة النرويج.

وتصدى برادلي باندا حارس جبل طارق، الذي يخوض مباراته الدولية الأولى، ركلة جزاء من ديباي في الدقيقة 19، لكن بعدها بدقيقتين عورضها عندما سجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده من تسديدة من مدى قريب، قبل أن يحرز هدفه الثاني من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وهذا الفوز الرابع على التوالي للمدرب المخضرم لويس فان جال، الذي عاد لقيادة منتخب بلاده عقب استقالة المدرب فرانك دي بور عقب فشله في بطولة أوروبا 2020 منتصف العام الحالي.

المصرى اليوم

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