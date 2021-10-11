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حقق منتخب مصر الأول انتصاراً ساحقًا على حساب مضيفه الليبي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الطرفين في بنغازي بمنافسات الجولة الرابعة من تصفيات المرحلة قبل الأخيرة المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويمتلك المنتخب المصري تاريخًا كبيرًا من الانتصارات الخارجية بعدد وافر من الأهداف عبر مشواره في تصفيات كأس العالم منذ الثلاثينات.

البداية كانت بالانتصا رعلى فلسطين بملعب الأخير بنتيجة 4/1 في تصفيات مونديال 1934 وجاءت الأهداف بواسطة محمد لطيف، ومختار التتش "هدفين" و عبدالر حمن فوزي.

وينجح منتخب مصر في تحقيق فوز عريض على حساب نظيره ومضيفه التوجولي بنتيجة 4/1، بتصفيات كأس العالم 1994 وسجل يومها كل من حسام حسن "هدفين" وهاني رمزي وأيمن منصور.

وبثلاثية نظيفة يتفوق منتخب مصر على حساب مضيفه السوداني في مجموعة تصفيات كأس العالم 2006، وسجل للفراعنة كل من محمد عبدالوهاب ومحمد أبوتريكة وعبدالحليم علي.

ويحقق منتخب مصر الفوز بنتيجة 4/2 في زيمبابوي بتصفيات مونديال 2018 من خلال هاتريك لمحمد صلاح وهدف لمحمد أبوتريكة.