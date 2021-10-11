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"ظل وألم".. كيف يتحول ضحك الأطفال في السيارة إلى مأساة بسبب "الإبل السائبة"

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"ظل وألم".. كيف يتحول ضحك الأطفال في السيارة إلى مأساة بسبب "الإبل السائبة" "ظل وألم".. كيف يتحول ضحك الأطفال في السيارة إلى مأساة بسبب "الإبل السائبة"
كارثة تحصد الضحايا وتترك الحسرة في نفوس الناجين

لخص المصور سالم العطوي، وصانع المحتوى محمد بن سهيه البلوي، في مقطع قصير موحٍ عنوان "ظل وألم"، كيف يمكن للإبل السائبة أن تتسبب في حادث اصطدام مروع محولة لحظات السعادة وضحك الأطفال داخل المركبة، إلى كارثة في لحظات، ينتج عنها ضحايا، وتترك الألم والحسرة ذكرى لا تُنسى في نفوس من قدر له الله النجاة.

وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً يقضي بإلزام جميع ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

كما نص القرار على توعية ملاك الإبل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بضرورة توفير الرقابة الكافية على إبلهم؛ محافظةً على أرواح الناس وممتلكاتهم، وعدم تركها ترعى بجوار الطرق دون رقابة وبخاصة أثناء الليل، والعمل على الاستفادة من شيوخ القبائل في هذا الشأن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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