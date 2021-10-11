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"صحة ينبع" تُطلق خدمة الواتساب لحجز المواعيد بمركز طب الأسنان التخصصي

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من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا إلى الرابعة مساء

أطلق القطاع الصحي بمحافظة ينبع، ممثلاً بمركز طب الأسنان التخصصي، خدمة الواتساب الخاصة بحجز المواعيد في العيادات في المركز، التي يمكن من خلالها حجز المواعيد من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الرابعة مساء على الرقم 0143912818.

كما تم تدشين العيادات الافتراضية في مركز طب الأسنان التخصصي بالقطاع الصحي، وهي خدمة تُمكِّن المستفيد من الحصول على الرعاية الطبية، وحضور موعد مع الطبيب عن بُعد من خلال تطبيق صحتي؛ إذ ستصل للمستفيد رسالة نصية بتفاصيل الموعد، إضافة إلى رابط يحتوي على خطوات استخدام هذه الخدمة.

يُذكر أن القطاع الصحي بمحافظة ينبع فعّل خدمة الزيارة الافتراضية للمنوَّمين في المستشفى حرصًا على سلامة الجميع، وذلك بالتواصل عن طريق الواتساب على الرقم 0143221077؛ إذ تساهم هذه الخدمة في تطبيق المعايير لمكافحة العدوى، ومنع انتشار . كما أطلق خدمة الواتساب الخاصة بحجز وإعادة المواعيد في العيادات الخارجية، التي تُعنى بخدمة حجز المواعيد بالمستشفى من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الرابعة مساء على الرقم 0143223555.

ونجح القطاع الصحي في إيصال دفعات من الأدوية للمرضى إلى منازلهم عن طريق خدمة البريد السعودي، وفي حال الحاجة إلى خدمة إعادة صرف وتوصيل الدواء إلى العنوان الوطني عن طريق الواتساب على الرقم 0143903536.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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