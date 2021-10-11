داعية: سيدنا الحسين بن علي تزوج 70 مرة ومع ذلك كان زاهدًا

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قال الدكتور محمد على، الداعية الإسلامي، إن سيدنا الحسين بن على تزوج 70 مرة، ومع ذلك كان زاهدًا، معقبًا: «الزهد هو الرضا بما قسمه الله لك، وعدم النظر فيما لدى الآخرين، وهذا الأمر ليس سهلا».

ولفت «علي»، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الزهد هو الرضا بالقليل أو بالكثير، لافتًا إلى أن هناك رجلاْ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دُلَّني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال: «ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس».

ولفت إلى أن الإمام عمر بن عبدالعزيز كان زاهدًا قبل وبعد الخلافة، وعندما تولى الخلافة ذهب إلى زوجته فاطمة بن عبدالملك بن مروان، وقال له أخيرك ما بين أمرين: «بين كنزك، وبين أمير المؤمنين والجنة»، فقالت زوجته: «أمهلني حتى المساء»، وعندما جاء المساء أحضرت كنزها وصكوك قصورها وأموالها، ووضعت تحت قدم الخليفة، وقالت: «بل أختارك والجنة يا أمير المؤمنين»، فقام ببيع كل شيء ووضعها في بيت مال المسلمين.