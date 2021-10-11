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حمادة أنور: مباراة ليبيا لن تكون صعبة

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حمادة أنور: مباراة ليبيا لن تكون صعبة حمادة أنور: مباراة ليبيا لن تكون صعبة

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يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، أن مباراة الوطني أمام ليبيا، ستكون سهلة على لاعبي الفراعة.

ويلتقي منتخب مع ليبيا، مساء الاثنين، على ملعب الشهداء بنينا، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السادسة من التصفيات الافريقية المؤهلة إلى نهائيات قطر 2022.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج " المصري اليوم" الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :"مباراة اليوم ستكون سهلة على لاعبي منتخب مصر على عكس المباراة السابقة، وذلك بعد الفوز في المباراة الماضية وتصدر المجموعة"، مضيفًا :"سيكون هناك مساحات للاعبي مصر في مباراة اليوم، نظرًا لأن المنتخب الليبي سيعتمد على الهجوم، وهو ما يسهل من مهمة لاعبي الفراعنة".

وأضاف :"البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب، يخوض المباراة بالتشكيل الأفضل، ووصل رسالة للمنتخب الليبي أنه يلعب على الفوز وليس على التعادل".

المصرى اليوم

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