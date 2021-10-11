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رئيس المكسيك يتهم شركات أجنبية بتهريب الوقود ويذكر اسم ترافيجورا

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رئيس المكسيك يتهم شركات أجنبية بتهريب الوقود ويذكر اسم ترافيجورا رئيس المكسيك يتهم شركات أجنبية بتهريب الوقود ويذكر اسم ترافيجورا

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قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الاثنين إن شركات أجنبية كبرى لتجارة الطاقة تورطت فيما وصفه تهريب الوقود وخص بالذكر شركة ترافيجورا.

وتمثل تعليقاته تطورا جديدا في تحقيقات فساد تشمل بعضا من أكبر شركات تجارة الطاقة العالمية في أرجاء بضع دول في أمريكا اللاتينية.

وأبلغ لوبيز أوبرادور مؤتمرا صحفيا "اكتشفنا أن بعض هذه الشركات الأجنبية الشهيرة تقوم‭ ‬بنقل وقود مهرب، وجرى تعليق إذن الاستيراد لترافيجورا". ولم يذكر تفاصيل.

وأضاف أن مكتب النائب العام في المكسيك ينظر في القضية.

وقالت وزارة الطاقة المكسيكية الشهر الماضي إن أربعة إذون لاستيراد الوقود ممنوحة لترافيجورا قيد عملية الإلغاء في حين انقضى أجل إذن خامس.
ولم ترد ترافيجوا على طلب للتعقيب.

وقالت الشركة في السابق إن تعليق إذون استيراد الوقود غير شرعي وإنها تتبع قوانين ولوائح الدول التي تعمل فيها.

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