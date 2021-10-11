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٢٠ يومًا تفصلنا عن عودة الدراسة حضوريًا للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال

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٢٠ يومًا تفصلنا عن عودة الدراسة حضوريًا للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال ٢٠ يومًا تفصلنا عن عودة الدراسة حضوريًا للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال

٢٠ يومًا تفصلنا عن عودة الدراسة حضوريًا للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال

لم يتبق سوى 20 يومًا على عودة الدراسة حضوريًا للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال وفق ما أعلنته وزارة التعليم في وقتٍ سابق، من أن موعد عودة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والروضة للتعليم الحضوري سيكون 30 أكتوبر من الشهر الحالي.

وكانت وزارة التعليم صرّحت بأن موعد عودة طلاب المرحلة الابتدائية والروضة حضوريًا للتعليم سيكون يوم 30 أكتوبر الحالي، الموافق 24 من شهر ربيع الأول لعام 1443، حيث سيتم عودة طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال وطلاب المرحلة المتوسطة أيضًا لمن هم أقل من 12 عامًا.

وبدأ طلاب المرحلة الابتدائية عامهم الدراسي عن بُعد من خلال ⁧‫منصة مدرستي‬⁩، فيما بدأ رياض الأطفال عامهم الدراسي عبر ⁧‫منصة روضتي‬⁩.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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