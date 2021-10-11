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جامعة سوهاج : كلية العلوم تحتفل باستقبال 679 من طلابها الجدد

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جامعة سوهاج : كلية العلوم تحتفل باستقبال 679 من طلابها الجدد جامعة سوهاج : كلية العلوم تحتفل باستقبال 679 من طلابها الجدد

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شهد اليوم الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، فعاليات حفل إستقبال الطلاب الجدد بكلية العلوم للعام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، وذلك بالقاعة الزجاجية بمقر الجامعة القديم.

هنأ عبدالخالق- في كلمته خلال الحفل الذي جرى بحضور الدكتور صفا السيد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حازم المشنب عميد الكلية، ورؤساء الأقسام ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب بالكلية- الطلاب الجدد بكلية العلوم على إلتحاقهم بإحدى الكليات العريقة بالجامعة، التي تعد قاطرة البحث العلمي وتتمتع بدور رائد في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع المحلى والإقليمى والدولي، مؤكدًا أنه يتم بذل كل الجهد لتوفير أحدث وأرقى نظم التعليم الحديثة لمواكبة التطور السريع وإستراتيجيات التعلم على مستوى العالم.

وأشار عبدالخالق، إلى أن إدارة الجامعة حريصة على توفير كافة الإحتياجات والإمكانيات اللازمة لنجاح العملية التعليمية، واتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية للوقاية من ، وذلك للحفاظ على صحة أبنائها الطلاب وجميع منسوبيها.

وأكد الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، أن إدارة الكلية قامت بوضع خطة متكاملة إستعداداً للعام الجامعي الجديد، حيث استقبلت هذا العام ٦٧٩ طالباً وطالبة بالفرقة الأولى، موضحا استقبال الطلاب وعمل جولة تعريفية لهم وإرشادهم بأماكن وإدارات الكلية والمعامل وقاعات المحاضرات، منوهاً أن الكلية إلتزمت بكافة الإجراءات الوقائية والصحية للحد من إنتشار فيروس «كورونا» .

وتضمن حفل استقبال الطلاب الجدد عدد من الفقرات الفنية، مع تقديم عرض توضيحي لجميع أقسام الكلية، ومحاضرة تعريفية عن لائحة الساعات المعتمدة والإرشاد الأكاديمي من قبل الدكتور طارق طه مدير وحدة الإرشاد الأكاديمي.

المصرى اليوم

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