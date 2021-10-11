مدرب منتخب الصين : نسعى للفوز على الأخضر .. بإمكاننا مقارعة المنافسين

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قال مدرب منتخب الصين الأول لكرة القدم "لي تاي"، اليوم الاثنين، إنه متفائل بتحقيق نتيجة إيجابية أمام نظيره المنتخب السعودي، معلنًا توقعه بالفوز في المواجهة التي تتضمنها الجولة الرابعة من التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، غدًا الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة.



وأضاف المدرب الصيني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "السعودية لعبت 3 مباريات في أرضها على عكسنا، إذ لم نخض أي مواجهة أمام أنصارنا، جاهزيتنا كاملة للعب أمام جماهير غفيرة على هذا الملعب المميز".



وزاد : "بذلنا جهدًا كبيرًا مع الجهاز الطبي الفترة الماضية لتجهيز اللاعبين واجتياز أعباء السفر والتنقل، نملك الخبرة الكافية في مثل هذه المنعطفات، ولدينا القدرة على تجاوز التحديات الكبيرة".



واختتم مدرب المنتخب الصيني : "أتوقع الفوز على المنتخب السعودي، وبعدها سنستعد بشكل أكثر قوة في نوفمبر المقبل، نحن في الشرق الأوسط منذ نحو 60 يومًا، اعتدنا على الأجواء هنا وبإمكاننا مقارعة المنافسين".