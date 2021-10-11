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أحمد مغاوري: زيارة عبدالله بن زايد جائت دون ترتيب مسبق.. ولدنيا أكثر من 50 ألف زائر أول أسبوع

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أحمد مغاوري: زيارة عبدالله بن زايد جائت دون ترتيب مسبق.. ولدنيا أكثر من 50 ألف زائر أول أسبوع أحمد مغاوري: زيارة عبدالله بن زايد جائت دون ترتيب مسبق.. ولدنيا أكثر من 50 ألف زائر أول أسبوع

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قال الدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بمعرض إكسبو دبي 2020، إن زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، للجناح المصري بمعرض «إكسبو 2020» زيارة هامة لها دلالات عدة، لافتًا إلى أنها تمت دون تنسيق مسبق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء الاثنين، أن السفير المصري والقنصل العام ورئيس المكتب التجاري المصري بالإمارات استقبلوا وزير الخارجية الإماراتي ورافقوه في جولة خاصة داخل الجناح المصري.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الإماراتي رجل مهتم بالتفاصيل ودقيق، وعبّر عن اهتمامه بزيارة الجناح المصري وإعجابه الشديد بمشاركة في «إكسبو 2020»، متوقعًا أن يشهد الجناح مزيدًا من زيارات الشخصيات الهامة، خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى تقييم الوضع بالجناح المصري كل فترة، متابعًا: «نحاول عدم الشعور بالرضا التام لأنه بداية الاستقرار والهبوط سعيدون بوجود الجناح وجاذبيته للاستثمار، واستقبلنا 50 ألف زائر خلال الأسبوع الأول».

وذكر أن التطوير مستمر داخل الجناح المصري حتى تتسق الخطوات مع طبيعة «إكسبو 2020» كفرصة واستعراض دولي يبرز للعالم أفضل ما لدى مصر في كل المجالات، موضحًا أن مصر موجودة داخل منطقة الفرص بالمعرض.

وأوضح أن المنطقة تضم عددًا كبيرًا من الدول الهامة كالإمارات والسعودية وأمريكا واليابان والصين والمغرب وفلسطين، مضيفًا أن الجناح المصرية يستعرض رؤية 2030 والإنجازات على مدار الـ7 سنوات الماضية.

المصرى اليوم

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