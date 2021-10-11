رئيس جامعة المستقبل عن تعطل منصات السوشيال ميديا: «أكبر انقطاع شهدناه حتى الآن»

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قال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إن أسهم شركة فيسبوك تراجعت بأكثر من 5% بعد توقف خدمات تطبيقات التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم عن العمل، خاصة وأن عدد كبير من الأشخاص حول العالم واجهوا مشكلة في الوصول إلى تطبيقات فيس بوك وواتساب وانستجرام.

وأضاف «سرحان»، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن العطل بدأ يصيب عددا كبيرا من مستخدمي المنصات الثلاث في مصر منذ الدقائق الأولى من العطل، سواء كانوا من أصحاب هواتف آيفون أو أندرويد، وعبروا عن استيائهم من العطل من خلال منشورات على فيسبوك وتويتر، خاصة وأنه حتى الآن لم نعرف ما هو السبب الحقيقي للعطل رغم إعلان شركة فيس بوك بأن المشكلة متعلقة بالسيرفرات.

وتابع: «العطل الذي أصاب فيسبوك وتطبيقاته هو»أكبر انقطاع شهدناه حتى الآن فقد طال مليارات المستخدمين«، وقدمت شركة فيس بوك الاعتذار عبر موقعها على تويتر.