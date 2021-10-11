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«منتجي الدواجن»: الأعلاف وراء ارتفاع البيض في

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«منتجي الدواجن»: الأعلاف وراء ارتفاع أسعار البيض في مصر «منتجي الدواجن»: الأعلاف وراء ارتفاع البيض في

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كشف أحمد عبدالله، نائب رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أسباب ارتفاع البيض.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «سعر كرتونة البيض وصل إلى 40 جنيها في المزرعة عام 2018، وتراجع مرة أخرى»، مشيرا إلى أن سعر كرتونة البيض يبلغ الآن 48 جنيها في المزرعة.

وأكد أن ارتفاع أسعار البيض بسبب زيادة في أسعار خامات الأعلاف عالميا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تشهد زيادة في ارتفاع أسعار البيض، رغم أنها مصدرة لخامات الأعلاف.

وعن موعد انخفاض أسعار البيض مرة أخرى قال «الأمر مرتبط بالبورصة العالمية»، مشيرا إلى أن حجم إنتاج من البيض يوميا يتراوح من 800 ألف إلى مليون طبق.

ولفت إلى أن حجم إنتاج مصر من البيض يكفي للتصدير، لكن الأزمة حدثت بسبب ارتفاع أسعار الخامات.

المصرى اليوم

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