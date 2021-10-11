أخبار عاجلة

استشاري: 70% من المواد الغذائية لا تُمتص بعد إجراء تحويل المسار -
نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب بخروج قانون عمل جديد يحفظ للعامل حقه -
«صحة النواب» توافق على اتفاقية فرنسية لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية -
محافظ المنيا يوجه بإجراء صيانة فورية لأجزاء من كوبري بني مزار بالمنيا (صور) -
خبيرة تغذية تكشف عن الحل الأمثل لمشاكل الجهاز الهضمي -
أكرم حسني: أجهز لأغنية مع محمد منير.. وانتظروني في «العميل صفر» -
الخرباوي: الإخوان اتهموني بالجنون لما كنت عايز انتقد «مصطفى مشهور» أحد مفكري الجماعة -
من العصر البيزنطي.. كشف أثري جديد في الأقصر -
"شرطة الرياض" تضبط مقيماً حاول سرقة أوراق نقدية من جهاز صرف آلي -
"مدخلي": تأسيس مكاتب استراتيجية بالباحة والجوف وجازان امتدادٌ لحرص القيادة على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

شركة أمريكية تطلب ترخيصا لدواء مضاد لفيروس كورونا

Print
شركة أمريكية تطلب ترخيصا لدواء مضاد لفيروس كورونا شركة أمريكية تطلب ترخيصا لدواء مضاد لفيروس كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طلبت شركة «ميرك» للأدوية من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ترخيصا لعقار مضاد لكوفيد-19، قالت إنه «سيضيف سلاحا جديدا سهل الاستخدام لترسانة العالم في مواجهة الجائحة».

وقالت «ميرك» وشريكتها «ريدجباك بيوثيرابيوتيك»إنهما طلبتا بالتحديد من الهيئة السماح بالاستخدام الطارئ لـ«مولنوبيرافير» بين البالغين الذين يعانون من أعراض كوفيد-19 خفيفة إلى متوسطة، والمعرضين للإصابة بالمرض الشديد أو الإيداع في المستشفيات.

وفي حال صرحت به هيئة الغذاء والدواء، وهو قرار قد يصدر خلال أسابيع، فسيكون أول دواء على شكل أقراص يعالج مرضى كوفيد-19 على الإطلاق، حيث تتطلب علاجات أخرى دعمتها الهيئة في مواجهة المرض الحقن الوريدي أو الحقن الطبية.

وقد تثبت حبة دواء مضادة للفيروسات يمكن للناس تناولها في المنزل لتقليل الأعراض والتعافي بشكل سريع، نجاحا رائدا لتخفف الضغط الهائل عن المستشفيات الأمريكية وتساعد في الحد من التفشي في الدول الأفقر التي تعاني من أنظمة رعاية صحية ضعيفة.

ومن شأنها أيضا تعزيز التوجه الثنائي لمواجهة الجائحة، عن طريق العلاج بالدواء والوقاية، بالأساس من خلال اللقاحات.

هذا وستدقق الهيئة في بيانات الشركة حول سلامة وفعالية الدواء «مولنوبيرافير» قبل أن تصدر قرارها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استشاري: 70% من المواد الغذائية لا تُمتص بعد إجراء تحويل المسار

استشاري: 70% من المواد الغذائية لا تُمتص بعد إجراء تحويل المسار

نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب بخروج قانون عمل جديد يحفظ للعامل حقه

نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب بخروج قانون عمل جديد يحفظ للعامل حقه

«صحة النواب» توافق على اتفاقية فرنسية لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية

«صحة النواب» توافق على اتفاقية فرنسية لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية

محافظ المنيا يوجه بإجراء صيانة فورية لأجزاء من كوبري بني مزار بالمنيا (صور)

محافظ المنيا يوجه بإجراء صيانة فورية لأجزاء من كوبري بني مزار بالمنيا (صور)