شركة أمريكية تطلب ترخيصا لدواء مضاد لفيروس كورونا

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طلبت شركة «ميرك» للأدوية من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ترخيصا لعقار مضاد لكوفيد-19، قالت إنه «سيضيف سلاحا جديدا سهل الاستخدام لترسانة العالم في مواجهة الجائحة».

وقالت «ميرك» وشريكتها «ريدجباك بيوثيرابيوتيك»إنهما طلبتا بالتحديد من الهيئة السماح بالاستخدام الطارئ لـ«مولنوبيرافير» بين البالغين الذين يعانون من أعراض كوفيد-19 خفيفة إلى متوسطة، والمعرضين للإصابة بالمرض الشديد أو الإيداع في المستشفيات.

وفي حال صرحت به هيئة الغذاء والدواء، وهو قرار قد يصدر خلال أسابيع، فسيكون أول دواء على شكل أقراص يعالج مرضى كوفيد-19 على الإطلاق، حيث تتطلب علاجات أخرى دعمتها الهيئة في مواجهة المرض الحقن الوريدي أو الحقن الطبية.

وقد تثبت حبة دواء مضادة للفيروسات يمكن للناس تناولها في المنزل لتقليل الأعراض والتعافي بشكل سريع، نجاحا رائدا لتخفف الضغط الهائل عن المستشفيات الأمريكية وتساعد في الحد من التفشي في الدول الأفقر التي تعاني من أنظمة رعاية صحية ضعيفة.

ومن شأنها أيضا تعزيز التوجه الثنائي لمواجهة الجائحة، عن طريق العلاج بالدواء والوقاية، بالأساس من خلال اللقاحات.

هذا وستدقق الهيئة في بيانات الشركة حول سلامة وفعالية الدواء «مولنوبيرافير» قبل أن تصدر قرارها.