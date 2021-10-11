★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تعاقد فريق الكرة الطائرة الأول بنادي الزمالك مع الكاميروني آرثر كينج لدعم الفريق في الموسم الجديد.

وخاض اللاعب أول تدريباته اليوم مع الفريق.. كما خضع لتدريبات اللياقة البدنية بصالة الجيمانيزيوم بنادى الزمالك.

وأدى كينج التدريبات الفنية مع الفريق بصالة حسن حلمى.

يذكر أن آرثر كينج صاحب الـ 27 عاما يلعب في مركز 3 وحصل على أفضل لاعب فى نفس المركز ببطولة إفريقيا الموسم الماضى .

وأكد حسن الحصرى المدير الفنى لفريق رجال الطائرة أنه متفائل بصفقة اللاعب الكاميروني مع الفريق حيث إنه لاعب متميز وحماسى.