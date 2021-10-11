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5 قتلى في انفجار سيارة مفخخة

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5 قتلى في انفجار سيارة مفخخة 5 قتلى في انفجار سيارة مفخخة
أفاد مصدر طبي سوري، بمقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين، في انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وقال المصدر الطبي في مستشفى عفرين الوطني، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية إن الانفجار، الذي وقع عند مدخل سوق لبيع الخضار، وسط مدينة عفرين، أدى إلى تفحم بعض الجثث، متوقعا ارتفاع حصيلة القتلى لوجود إصابات خطرة بين الجرحى.

من جانبه، قال مصدر في الجيش الوطني التابع للمعارضة السورية لـ «د. ب. أ»: «فرضت عناصر الشرطة والقوات الأمنية التابعة للجيش الوطني طوقاً حول المنطقة لمعرفة هوية السيارة وسائقها»، لافتا إلى الاستعانة بكاميرات المراقبة الموجودة عند مداخل المدينة.

وأضاف:«أدى الانفجار إلى أضرار كبيرة بالسيارات والمحال التجارية في المكان».


الوطن السعودية

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