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أشتية: إسرائيل تمارس الإرهاب ضدنا

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أشتية: إسرائيل تمارس الإرهاب ضدنا أشتية: إسرائيل تمارس الإرهاب ضدنا
ذكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن إسرائيل تمارس الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني، بالاستيلاء على أرضه وقتل أطفاله. وذكر خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، في مدينة جنين في الضفة الغربية، أن «الإسرائيليين قالوا إنهم ضد إقامة دولة فلسطين، لأنها ستكون دولة إرهابية، ونحن نقول إننا شعب ضحية إسرائيل الاستعمارية».

وأضاف:«لم نعتد على أحد، ولم نهدم بيت أحد، ولم نضع الحواجز على الطرقات لأحد، ولم نقطع شجرة زيتون، ولم نسجن الأطفال والنساء والشباب وغير ذلك الكثير، وشعبنا المدافع عن حقه لا يمكن وصمه بالإرهاب».

معتبرا أن إسرائيل «تمارس الإرهاب ضد شعبنا، من الاستيلاء على الأرض وقتل الأطفال، وهدم البيوت واقتحام أماكن العبادة، وطرد الناس من بيوتهم وهدم قراهم، وترهيب الأطفال».


الوطن السعودية

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