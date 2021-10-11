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أجريت على 22 مليون شخص.. دراسة: التطعيم يقلل خطر الوفاة بـ"كورونا" بنسبة 90%

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أجريت على 22 مليون شخص.. دراسة: التطعيم يقلل خطر الوفاة بـ"كورونا" بنسبة 90% أجريت على 22 مليون شخص.. دراسة: التطعيم يقلل خطر الوفاة بـ"كورونا" بنسبة 90%
يخفض الدخول إلى المستشفى بنفس المعدل

أجريت على 22 مليون شخص.. دراسة: التطعيم يقلل خطر الوفاة بـ

خلصت دراسة فرنسية، أُجريت على 22 مليون شخص، ونُشرت اليوم (الاثنين)، إلى أن التطعيم ضدّ "كوفيد-19" يقلل من خطر الوفاة بسبب بنسبة 90 في المئة، لدى الذين يزيد عمرهم عن الخمسين عاماً ويبدو فعّالاً أيضاً ضدّ المتحور دلتا.

وبين مدير مجموعة "إيب فار" وعالم الأوبئة محمود زريق، أن النتائج تعني أن الأشخاص الملقّحين هم تسع مرّات أقلّ عرضة لدخول المستشفى أو للموت من مضاعفات "كوفيد-19" مقارنةً بغير الملقّحين، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتوصّل الباحثون في مجموعة "إبي فار" إلى هذا الاستنتاج من خلال مقارنة بيانات 11 مليون فرد ملقحين تتجاوز أعمارهم الخمسين عاماً مع بيانات 11 مليون شخص من الشريحة العمرية ذاتها ولكن غير ملقحين، على فترة امتدّت من أوّل يوم بدأ فيه التلقيح في فرنسا، أي 27 ديسمبر (كانون الأول) 2020 حتّى 20 يوليو (تمّوز) المنصرم.

ولاحظ الباحثون انخفاضاً في نسبة خطر دخول المستشفى بما يزيد عن الـ90 في المئة اعتباراً من اليوم الرابع عشر عقب تلقّي الشخص جرعته الثانية من لقاح فايزر-بيونتيك أو موديرنا أو أسترازينيكا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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