برنامج تدريبي خاص للمستبعدين في مواجهة توسكر

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وضع الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، برنامجا تدريبيا لمجموعة اللاعبين المستبعدين من رحلة كينيا لمواجهة توسكر يوم ١٦ أكتوبر الجاري بذهاب دورالـ ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تخوض مجموعة اللاعبين المستبعدين التدريبات يوميا في الحادية عشرة صباحا طوال فترة تواجد الفريق بكينيا، وذلك تحت قيادة عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق.

وتضم مجموعة اللاعبين المستبعدين من مواجهة بطل كينيا كلا من: أيمن حفني ، محمد عبد الغني ، عمر السعيد، مصطفى فتحي، محمد أوناجم، السيد عطية ، محمد نديم ، رزاق سيسيه ، محمد حمدي ، يوسف أسامة نبيه ، محمد حسام بيسو وحسام أشرف.

ويحل الزمالك ضيفا على توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.