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بعثة يد تصل القاهرة بعد حصد خامس «سوبر جلوب»

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بعثة يد الزمالك تصل القاهرة بعد حصد خامس «سوبر جلوب» بعثة يد تصل القاهرة بعد حصد خامس «سوبر جلوب»

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وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من المملكة العربية بعد المشاركة في بطولة للأندية”سوبر جلوب”.

وحصد الزمالك المركز الخامس ببطولة “سوبر جلوب” بعد فوزه على الوحدة السعودي ٤٢-٢٢ ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر للبطولة.

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبد الباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو إخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

المصرى اليوم

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