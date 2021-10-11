كريمات تقشير منزلية صديقة للبيئة والبشرة

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" وكالة أخبار المرأة "

تحتوي أغلب مقشرات الوجه أو كريمات التقشير على جسيمات دقيقة من البلاستيك، وتساعد الحبيبات الصغيرة على إزالة الطبقة العليا من خلايا الجلد الميتة.

ولكن الجسيمات الدقيقة مضرة بالبيئة ولذا يجب تجنب شراء منتجات التجميل التي تحتوي عليها. ومن السهل صناعة هذا النوع من كريمات التقشير بنفسك.

وأحد كريمات التقشير منزلية الصنع وسهلة الإعداد هي مقشر السكر الذي يمكن استخدامه على البشرة. قومي بمزج كيس من سكر الفانيليا العضوي مع عصير ليمونة واحدة، ثم أضيفي السكر البني حتى يصبح كريما سميكا.

وهناك بديل آخر يمكن صنعه بمزج أحد منتجات الألبان السميكة مثل كريمة الطهي مع ملعقتين إلى ثلاث ملاعق طعام من العسل وثلاث ملاعق طعام من السكر. وهذا يجعل بين يديك كريما سميكا متجانسا، يمكن استخدامه مباشرة لتقشير خلايا الجلد الميتة.