أخبار عاجلة

"شرطة الرياض" تضبط مقيماً حاول سرقة أوراق نقدية من جهاز صرف آلي -
"مدخلي": تأسيس مكاتب استراتيجية بالباحة والجوف وجازان امتدادٌ لحرص القيادة على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 -
"البوعينين": ولي العهد يسعى لتحقيق نقلة تنموية شاملة وعادلة لجميع مناطق المملكة -
"الزكاة والضريبة والجمارك" تقيم مزاداً علنياً لبيع "سيارات وبضائع منوعة" بجمرك الحديثة -
مقومات جازان الاقتصادية والتراثية تضعها نصب عين "الرؤية".. تعرّف على أبرزها -
عبر "ريشة طيف".. 100 طفل توحُّدي يعرضون فنونهم التشكيلية بخمس مدن سعودية -
مكاتب تتحول إلى هيئات.. الباحة والجوف وجازان في مهب رياح التطوير والتنمية -
المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية للجيش البوركيني -
طريق الملحاء والمرخة جنوب مكة.. "خطر" يهدد حياة المواطنين -
متحدث الوزراء: الأقصر وأسوان وجنوب سيناء الأقل في إصابات كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. وكالة أخبار المرأة

كريمات تقشير منزلية صديقة للبيئة والبشرة

Print
كريمات تقشير منزلية صديقة للبيئة والبشرة كريمات تقشير منزلية صديقة للبيئة والبشرة
" وكالة أخبار المرأة "

تحتوي أغلب مقشرات الوجه أو كريمات التقشير على جسيمات دقيقة من البلاستيك، وتساعد الحبيبات الصغيرة على إزالة الطبقة العليا من خلايا الجلد الميتة.
ولكن الجسيمات الدقيقة مضرة بالبيئة ولذا يجب تجنب شراء منتجات التجميل التي تحتوي عليها. ومن السهل صناعة هذا النوع من كريمات التقشير بنفسك.
وأحد كريمات التقشير منزلية الصنع وسهلة الإعداد هي مقشر السكر الذي يمكن استخدامه على البشرة. قومي بمزج كيس من سكر الفانيليا العضوي مع عصير ليمونة واحدة، ثم أضيفي السكر البني حتى يصبح كريما سميكا.
وهناك بديل آخر يمكن صنعه بمزج أحد منتجات الألبان السميكة مثل كريمة الطهي مع ملعقتين إلى ثلاث ملاعق طعام من العسل وثلاث ملاعق طعام من السكر. وهذا يجعل بين يديك كريما سميكا متجانسا، يمكن استخدامه مباشرة لتقشير خلايا الجلد الميتة.

وكالة أخبار المرأة

مواضيع متعلقة
كلفة كراهية النساء.. المجتمعات التي تسيء معاملة المرأة أكثر فقرا وأقل استقرارا

كلفة كراهية النساء.. المجتمعات التي تسيء معاملة المرأة أكثر فقرا وأقل استقرارا

أبحاث مميزة تتربع على بساط البحث والنقاش لمؤتمر " المــرأة و الرجــل بين الصــــراع و التوافق " في اليوم الثاني..

أبحاث مميزة تتربع على بساط البحث والنقاش لمؤتمر " المــرأة و الرجــل بين الصــــراع و التوافق " في اليوم الثاني..

قريباُ ... المرأة الكويتية في الجيش

قريباُ ... المرأة الكويتية في الجيش

غزة : لقاء رقمي حول " تجربة مركز شؤون المرأة في مشروع تمكين المرأة في مواجهة التغير المناخي"

غزة : لقاء رقمي حول " تجربة مركز شؤون المرأة في مشروع تمكين المرأة في مواجهة التغير المناخي"