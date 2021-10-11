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ابتسمي عند وضع أحمر الخدود

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ابتسمي عند وضع أحمر الخدود ابتسمي عند وضع أحمر الخدود
" وكالة أخبار المرأة "

أوصت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر المرأة بأن تبتسم عند وضع أحمر الخدود؛ حيث يساعد الابتسام على شد معالم الوجه بحيث تبرز الأجزاء المهمة بشكل واضح عند وضع أحمر الخدود.
وأضافت هوبر أنه ينبغي وضع فرشاة المكياج على أعلى نقطة بعظام الخدود، والتي تقع تحت منتصف العين، ثم توزيع اللون المرغوب انطلاقا من هذه النقطة باتجاه الصدغ.
ومن ناحية أخرى، أشارت هوبر إلى أن أحمر الخدود يمنح الخدود مظهرا نضرا يشع إشراقا وحيوية، خاصة إذا تم تطبيقه على الجبين والذقن أيضا. كما أن وضع أحمر الخدود تحت الحواجب يجعل العين تبدو أكبر حجما ويمنحها مظهرا أكثر إشراقا.

وكالة أخبار المرأة

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