بدء تنفيذ كوبرى السيل العلوى للسيارات في أسوان

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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نسب ومعدلات الأداء بمشروع إنشاء كوبرى علوى للسيارات بمزلقان السيل جنوب مدينة أسوان.

أكد اللواء أشرف عطية أهمية المشروعات في تلبية الإحتياجات الجماهيرية الملحة ومنها خلق محاور قادرة على تسهيل الحركة المرورية والحد من الحوادث وذلك للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين .

أوضح المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة العاشرة للطرق والكبارى بأن مشروع إنشاء كوبرى السيل العلوى شهد حتى الآن تنفيذ 16 قاعدة وخازوق مع الحوائط الساندة للأساسات حيث تبلغ التكفلة المبدئية للمشروع 139 مليون جنية ويصل طول الكوبرى إلى 560 مترا وعرضه 19 مترا، وبحمولة تصميمية تصل إلى 120 طنا، بينما تبلغ إجمالى أطوال طرق الخدمة للكوبرى ألفين متر وبعرض 7،5 م، لافتاً إلى أنه جارى التنسيق مع الجهات المعنية من أجل إعداد المقايسات المطلوبة لتغيير مسارات خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى التي تقع في إتجاه وموقع الأعمال الإنشائية وذلك لضمان الإنتهاء من كافة الأعمال وإفتتاح الكوبرى في نهاية يونيو القادم.