أخبار عاجلة

برلماني: قانون العمل الجديد يؤكد العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل -
شاهد.. استعدادات افتتاح موسم الرياض في السعودية -
مستشار الرئيس: مصر لديها جميع اللقاحات العالمية الخاصة بكورونا -
«صحة المنوفية»: مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى جراحة المخ والأعصاب الخميس -
الكاظمي: السياسة تحولت عند البعض لابتزاز وخداع الناس -
مستشار الرئيس: مصر أصبحت تمتلك مؤسسة دوائية عالمية وكوادر طبية عالمية -
رئييس وزراء العراق يدعو السياسيين «لتجاوز الخلافات واستعادة ثقة الناس» -
وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي والمصري للسباحه -
مدربة يوجا: التمارين ليلاً تساعد على النوم -
وزير العدل اللبناني : البيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالأسماء.. ترقية 352 موظفاً من منسوبي "الإسلامية" على المرتبة الـ9 و8 و7

Print
ثمّن "الخزيم" متابعة الوزير وقدّم التهنئة وأكد عمل اللجان لإنهاء الدفعات المتبقية

بالأسماء.. ترقية 352 موظفاً من منسوبي

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالإدارة العامة للموارد البشرية، قرارات ترقية 352 موظفاً وموظفة من منسوبيها على المراتب التاسعة والثامنة والسابعة بعد اكتمال كل مسوغات الترقية، وفق منصة "مسار" الوطنية، وحسب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الحكومية، في إطار مواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030.

وبهذه المناسبة، نوّه المدير العام للموارد البشرية بوزارة الشؤون الإسلامية المكلف صالح بن علاء الخزيم، بالدعم الذي تجده مختلف قطاعات الدولة من القيادة الرشيدة ومنها هذه الوزارة للقيام بمهامها، ودعمها بالكوادر الوطنية المؤهلة وتحفيزها كي تؤدي رسالتها وأهدافها العامة لخدمة المجتمع.

وأبان أن وزارة الشؤون الإسلامية، وبمتابعة دؤوبة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أنهت وبوقت قياسي ثاني دفعة للمترقين عبر منصة مسار الرقمية، مشيراً إلى أن اللجان تعمل لإنهاء الدفعات المتبقية بعد اكتمال كافة مسوغات الترقيات وفق الضوابط والأنظمة والتي سيعلن عنها خلال الأسابيع القادمة.

وقدّم "الخزيم"، في ختام تصريحه، للمترقين التهنئة المقرونة بصادق الدعاء بأن تكون هذه الترقية حافزاً للجميع لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والملك والوطن، وتحقيق رسالة الوزارة العامة.

وقد جاءت الترقيات على النحو التالى:

الترقيات من 6 إلى 7، قرار رقم 35742

https://bit.ly/3BuoU1q

الترقيات من 7 إلى 8، قرار رقم 35742

https://bit.ly/3uXCF6h

الترقيات من 8 إلى 9، قرار رقم 35742

https://bit.ly/3lrzuR9

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
النيابة العامة: نشر الوثائق والمعلومات السرية جريمة تصل عقوبتها للسجن 20 عاماً

النيابة العامة: نشر الوثائق والمعلومات السرية جريمة تصل عقوبتها للسجن 20 عاماً

"كلينتون" يغادر المستشفى بعد تعافيه من عدوى انتشرت في دمه

"كلينتون" يغادر المستشفى بعد تعافيه من عدوى انتشرت في دمه

للمرة السابعة على التوالي.. وبـ5 محاور عنوانها "حلول تقنية لوطن آمن".. "الداخلية السعودية" تفتتح جناحها في "جيتكس دبي"

للمرة السابعة على التوالي.. وبـ5 محاور عنوانها "حلول تقنية لوطن آمن".. "الداخلية السعودية" تفتتح جناحها في "جيتكس دبي"

"ابن مبارك" و"غروندبرغ" يبحثان جرائم الحوثي ضد سكان "عبدية مأرب"

"ابن مبارك" و"غروندبرغ" يبحثان جرائم الحوثي ضد سكان "عبدية مأرب"