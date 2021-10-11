عيسى إسكندر يُشارك في مؤتمر back better together للتواصل بين إيطاليا ودوّل إفريقيا

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شارك الدكتور عيسي اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في ايطاليا والمدير الإقليمي للكونفدرالية الايطالية للتنمية الاقتصادية في مصر والشرق الاوسط- في مؤتمر back better together معًا نعيد البناء بشكل أفضل«خلال الاسبوع الإيطالي الإفريقي للأعمال والذي عقد في العاصمة الإيطالية روما، بهدف التواصل والتعاون بين إيطاليا ودول افريقيا.

وفي كلمته -خلال المؤتمر- تحدث دكتور اسكندر عن مصر كمناخ متاح للجميع للاستثمار بها خاصة ما تشهده الآن من استقرار وأمن، وما تقدمة الحكومة المصرية من امتيازات وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى المنتدى الاقتصادي المصرى- الايطالي الذي اقيم في كل من نابولي- ايطاليا «سبتمبر ٢٠١٩»، وبالقاهرة في ديسمبر من نفس العام .

وتحدث اسكندر عن السياحة الدينية وعن مشروع مسار العائلة المقدسة في مصر وضمه لبرامج السياحة الدينية المعترف بها من الفاتيكان، مؤكدًا على أن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر يعد من أهم المسارات الدينية الكبري الجاهزة لاستقبال السائحين من جميع دول العالم.

وأضاف دكتور عيسي أن هناك أيضًا «مشروع لم الشمل»للحد من الهجرة غير الشرعية لإيطاليا، ومشروع المصانع المفتوحة «اوبن فاكتورى» الذي يقوم بتنفيذه حاليا في مصر؛ وهى مشروعات ممولة من الاتحاد الاوروبي ومن إيطاليا.

وناقش المؤتمر، التحول البيئي وايضًا التحديات المستقبلية للعمل على تطوير كل ماهو يساعد على حماية البيئة.

شارك في أعمال المؤتمر عدد كبير من وزراء افريقيا وايضا عدد كبير من الشركات الايطالية التي لديها رغبة في الاستثمار في افريقيا والاستماع إلى فرص الاستثمار المتاحة في دول افريقيا.