ضمن مبادرة حياة كريمة ..حملة جديدة للقومي للسكان لاستخراج سواقط القيد ببئر العبد

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ينظم المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، اليوم الاثنين، حملة جديدة لاستخراج سواقط القيد، بمركز ومدينة بئر العبد، تحت رعاية اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقالت نوال سالم، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، أن الحملة تأتي ضمن مبادرة حياة كريمة، وينظمها فرع المجلس بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، ومديرية أمن شمال سيناء ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ومديرية الشؤون الصحية بالعريش ومشايخ القبائل.

أضافت سالم، أن الحملة تستهدف استخراج 150 من سواقط القيد للأطفال الغير مسجلين بالسجلات الرسمية للدولة من المنقولين من العريش والشيخ زويد ورفح والمقيمين بقري بئر العبد، وذلك لتأهيلهم للقيد والالتحاق بمراحل التعليم والحصول على كافة الحقوق التي كفلها الدستور والقانون بناء على توجيهات القيادة السياسية.