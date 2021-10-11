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أردنيات يلجأن لتجربة الزراعة المائية بدلًا من الزراعة التقليدية

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أردنيات يلجأن لتجربة الزراعة المائية بدلًا من الزراعة التقليدية أردنيات يلجأن لتجربة الزراعة المائية بدلًا من الزراعة التقليدية

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قامت سيدات فى محافظة المفرق الأردنية، التى تشكل منطقة البادية الشمالية الغالبية العظمى من مساحتها، بحسب سى إن إن الأمريكية، بتجربة زراعة نبات الأزولا الذى يستخدم كعلف للحيوانات فى المناطق التى تندر فيها المزروعات والمياه. الفكرة انطلقت من المهندسة دعاء الشواقفة، من خلال عرضها فى بازار لمديرية الزراعة بالمحافظة، ثم تبنت المديرية تعليم وتأهيل عدد من نساء المنطقة بإشراف الشواقفة.

والزراعة المائية طريقة لتخطى التربة، وتفرز فى مادة مختلفة لدعم جذور النبات، وزراعة المحاصيل فى المياه الغنية بالمغذيات، وتوجد عدة طرق لتصميم أنظمة الزراعة المائية، لكن العناصر الأساسية هى نفسها بشكل أساسى. ورغم التشكيك فى فوائد الزراعة المائية أحيانا، إلا أن هناك عدة مزايا فى النمو بدون تربة، حيث وجد بعض مزارعى الزراعة المائية أنهم يحصلون على محصول أكبر عدة مرات عندما ينتقلون من الأساليب التقليدية، لأن النباتات المزروعة فى تغمر جذورها مباشرة فى المحاليل الغنية بالمغذيات لذلك تحصل على ما تحتاجه بسهولة أكبر من النباتات التى تنمو فى التربة، ويمكنها تحويل المزيد من الطاقة إلى نمو الأوراق والساق. مع الجذور الأصغر، ويمكنك زراعة النباتات بنفس المنطقة والحصول على عائد أكبر من نفس الكمية من الأرض، حيث تنمو النباتات المائية بشكل أسرع.

المصرى اليوم

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