«زي النهارده».. وفاة الفنان وديع الصافي 11 أكتوبر 2013

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اسمه الأصلى وديع فرنسيس،وهو من عمالقة الطرب العربى، ويعد مدرسة في الغناء والتلحين، وهو مولود في 5 نوفمبر1921 بقرية نيحا الشوف،ووالده بشارة يوسف جبرائيل فرنسيس،كان رقيباً في الدرك اللبنانى، وقد عاش وديع طفولة متواضعة،وفى 1930نزحت عائلته لبيروت والتحق بمدرسة دير المخلص الكاثوليكية فكان المنشد الأوّل فيها،وتوقف عن الدراسة بعد ثلاث سنوات، حيث طغى عليه حب الموسيقى والغناء، كما أراد مساعدة والده في إعالة العائلة، وكانت انطلاقته الفنية في 1938، حين فاز بالمرتبة الأولى لحنًا وغناء وعزفًا في مسابقة للإذاعة اللبنانية في أغنية «يا مرسل النغم الحنون»، واختارت له اللجنة اسمه الفنى الذي عرفناه به نظرًا لصفاء صوته، وقد كانت إذاعة الشرق الأدنى بمثابة معهد موسيقى تتلّمذ فيه على يد ميشال خياط وسليم الحلو اللذين كان لهما الأثر الكبير في تكوين شخصيّته الفنية، وفى أواخر الخمسينيات بدأ العمل المشترك بين العديد من الموسيقيين من أجل نهضة للأغنية اللبنانيةانطلاقًا من أصولها الفولكلورية من خلال مهرجانات بعلبك التي جمعته بفيلمون وهبى،والأخوين رحبانى وزكى ناصيف وتوفيق الباشا وغيرهم، ومع بداية الحرب اللبنانية غادر لمصر 1976 ثمّ لبريطانيا، ثم استقرّ في 1978 في باريس وكان في 1990 قد خضع لعملية قلب مفتوح،واستمر بعدها في التلحين والغناء،وكان الصافى يحمل ثلاث جنسيات غير اللبنانية وهى المصرية والفرنسية والبرازيلية، وفى 1989 أقيم له حفلة تكريم في المعهد العربى في باريس بمناسبة اليوبيل الذهبى لانطلاقته، وقد شارك في أكثرمن فيلم منها «الخمسة جنيه» و«موّال»و«نار الشوق»، وقد كرّمه أكثر من بلد، وحمل أكثر من وسام استحقاق إلى أن توفى زى النهارده في 11 أكتوبر 2013.