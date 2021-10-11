«مستعدون لخسارة وظائفنا».. موظفون وممرضون أمريكيون يرفضون التطعيم الإلزامي

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«احصل على اللقاح وإلا ستفقد وظيفتك».. إنذار أرسله أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية للموظفين، بناء على قرار من الرئيس الأمريكي جو بايدن، باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة ضد الموظفين الممتنعين عن التطعيم ضد فيروس كورونا.

تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الاثنين اللقاح المضاد لفيروس كورونا - صورة أرشيفية

خرج عدد كبير من الموظفين في الولايات المتحدة الأمريكية حسب موقع «بي بي سي» في احتجاج ضد قرار الرئيس إجبارهم على تلقي اللقاح ضد فيرس كورونا، وكان مشاركة العاملين في القطاع الصحي ممن يرتدون زي المستشفيات في تلك الاحتجاجات مفاجأة للجميع.

وأكد عدد من العاملين في القطاع الطبي أن المستشفيات تلعب دورا سياسيا في إجبار الموظفين لديها على التطعيم ضد كرونا فقط لكسب ثقة المريض، مطالبين إدارة المستشفيات بالاهتمام بإجراء اختبار أسبوعي للفيروس بدلا من التطعيم، خاصة وأن هناك من تلقوا اللقاح من قبل وأصيبوا مرة آخر بالفيروس.

أكدت ليا كوشمان، التي تعمل ممرضة داخل إحدي المستشفيات في أمريكا، أنها مستعدة لخسارة وظيفتها في مجال التمريض حال إجبارها على التطعيم ضد كورونا، وقالت: «خالقي منحني جهاز مناعي يحميني من الأمراض فهذه إرادة الله ولن أتناول دواء يؤثر على جهاز مناعتها».

وأضافت أن لقاحات كوفيد 19 لا تزال حتى الأن «تجريبية»، رغم حصول لقاح فايزر على موافقة بشكل كامل من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

فيما أكد الرئيس التنفيذي لمستشفى أبر كونيكتيكت، فالي سكوت كولبي، أنه خسر عدد كبير من أفراد الطاقم الطبي في المستشفى بسبب إلزامهم بالتطعيم، وجاء ذلك في ارتفعت نسبة المرضي في المستشفى بسبب متحور دلتا مع تراكم الإجراءات المعقدة المتعلقة بفيروس كورونا.

وأكد مدير المستشفى أن التطعيم لا يزال هو القرار الصائب، لان المرض الخطير الناجم عن كورونا ينتشر بين الموظفين اللذين لم يحصلوا على اللقاح.

وفي الوقت نفسه، أعلن مدرس عام في مدرسة الثانوية كاهسيم أوتلو بولاية كونيكتيكت، أنه خسر وظيفته بعد أن رفض الحصول على التطعيم ضد فيرس كورونا، وقال: «لا أستخدم المواد الاصطناعية في حياتي بجميع أنواعها سواء كان للأغراض طبية أو مكملات غذائية، وفكرة التطعيم تتعارض بشكل مباشر مع الطريقة التي أعيش بها، في الوقت نفسه التطعيم ضد كورونا إجراء طبي غير مريح».