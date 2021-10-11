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عاجل | خطة لتقليص مراجعي محاكم التنفيذ

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عاجل | خطة لتقليص مراجعي محاكم التنفيذ عاجل | خطة لتقليص مراجعي محاكم التنفيذ
تعتزم وزارة العدل التعاقد مع بيت خبرة مختص بالاتصالات وتقنية المعلومات، لتنفيذ مشروع يستهدف تطوير مركز عمليات التنفيذ، لتقليل تدفق المستفيدين على محاكم التنفيذ، وكذلك الدعم الاستباقي لطلبات التنفيذ دون الحاجة لرفع طلبات أخرى.

تؤلف محكمة التنفيذ من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. وفي المحافظات والمراكز التي لا تتوافر فيها محكمة تنفيذ، تؤلف في المحاكم العامة دوائر للتنفيذ، وللمحكمة سلطة التنفيذ الجبري، والإشراف عليه، وتختص بالفصل في منازعات التنفيذ مهما تكن قيمتها، وفقا لأحكام القضاء المستعجل.

اختصاص محكمة التنفيذ

- الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.

- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم.

- محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.

الأوراق التجارية.

- العقود والمحررات الموثقة.

- الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.

- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا أو جزئيا.

العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.


الوطن السعودية

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