ارتفاع درجات الحرارة بسبب منخفض السودان .. حالة طقس اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاثنين 1 أكتوبر، والتى تشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

حالة الطقس الاثنين 11 أكتوبر 2021

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، :«يمتد منخفض السودان شمالا معلنا بداية فصل الخريف مناخيا حيث يعتبر منخفض السودان، كتلة هوائية حارة تنشط خلال فصلي الخريف، والربيع تمتد شمالا تصل إلى جمهورية مصرالعربية، بظواهر مختلفة ومتفاوتة الشدة».

وتابعت هيئة الأرصاد: «ترتفع درجات الحرارة على جنوب الصعيد لتتجاوز حاجز ٤٠ درجة كما يؤثر غطاء سحابي على شمال ووسط الصعيد وسيناء بسبب امتداد منخفض السودان الموسمي وزيادة نسبة الرطوبة قد تتساقط منة بعض الأمطار تكون غير مؤثرة. كما تنخفض الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية صباحا خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة«.

حالة الطقس اليوم الاثنين 11 أكتوبر إلى السبت 16 أكتوبر

أخبار الطقس الاثنين 11 أكتوبر 2021

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين:

- القاهرة: العظمى31 درجة والصغرى 21 درجة.

- الإسكندرية: العظمى 29 والصغرى 21 درجة.

- مطروح: العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة.

- سوهاج: العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة.

- قنا: العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة.

- أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

حالة الطقس في القاهرة

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 21 والعظمى 31

حالة الطقس في شبين الكوم

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 31

حالة الطقس في طنطا

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 20 والعظمى 31

حالة الطقس في دمنهور

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 20 والعظمى 30

حالة الطقس في الإسكندرية

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 29

حالة الطقس في بلطيم

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 21 العظمى 28

حالة الطقس في مطروح

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 18 والعظمى 26

حالة الطقس في السلوم

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 19 والعظمى 29

حالة الطقس في سيوة

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 17 والعظمى 31

حالة الطقس في بورسعيد

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 24 العظمى 27

حالة الطقس في دمياط

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 24 والعظمى 28

حالة الطقس في الزقازيق

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 31

حالة الطقس في الإسماعيلية

درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 31

حالة الطقس في السويس

درجات الحرارة في السويس الصغرى 20 والعظمى 32

حالة الطقس في العريش

درجات الحرارة في العريش الصغرى 22 والعظمى 29

حالة الطقس في رفح

درجات الحرارة في رفح الصغرى 21 والعظمى 28

حالة الطقس في رأس سدر

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 32

حالة الطقس في نويبع

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 24 والعظمى 33

حالة الطقس في طابا

درجات الحرارة في طابا الصغرى 22 والعظمى 32

حالة الطقس في كاترين

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 14 والعظمى 31

حالة الطقس في الطور

درجات الحرارة في الطور الصغرى 21 والعظمى 30

حالة الطقس في شرم الشيخ

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 34

حالة الطقس في الغردقة

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 24 والعظمى 35

حالة الطقس في مرسى علم

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 34

حالة الطقس في الفيوم

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 20 والعظمى 35

حالة الطقس في بنى سويف

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 34

حالة الطقس في المنيا

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 20 والعظمى 34

حالة الطقس في أسيوط

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 19 والعظمى 36

حالة الطقس في سوهاج

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 22 والعظمى 38

حالة الطقس في قنا

الحرارة في قنا الصغرى 23 والعظمى 40

حالة الطقس في الأقصر

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 24 والعظمى 40

حالة الطقس في أسوان

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 27 والعظمى 42

حالة الطقس في أبوسمبل

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 26 والعظمى 40

حالة الطقس في الوادى الجديد

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 20 والعظمى 38

حالة الطقس في شلاتين

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 23 والعظمى 36

حالة الطقس في أبورماد

درجات الحرارة في أبورماد الصغرى 22 والعظمى 36

حالة الطقس في حلايب

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 23 والعظمى 32

حالة الطقس في راس حدربة

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 33

حالة الطقس اليوم الاثنين وحالة الطقس إلى السبت 16 أكتوبر 2021

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من الأثنين ١١أكتوبر إلى السبت ١٦أكتوبر ٢٠٢١