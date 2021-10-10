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حقيقة خناقة عمار حمدي مع مدرب الأهلي ..

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حقيقة خناقة عمار حمدي مع مدرب الأهلي .. فيديو حقيقة خناقة عمار حمدي مع مدرب الأهلي ..

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نفى الاعلامي سيف زاهر، الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة حول دخول عمار حمدي، نجم خط وسط فريق الكرة بالنادي الأهلي، في مشادة كلامية خلال مران الفريق مع سامي قمصان المدرب العام.

وانتقد زاهر خلال تصريحات متلفزة الشائعات التي أطلقها البعض حول وجود «خناقة» في مران الأهلي بين عمار حمدي ومدربه سامي قمصان.

وأكمل:«هو كا ما مدرب يتكلم مع لاعب في التمرين ويوجهه تبقى خناقة ؟».

وأنهى تصريحاته:«الأمر ذاته أثاره البعض قبل مباراة وليبيا في برج العرب وأشاع وجود أزمة بين عصام الحضري ومحمد الشناوي».

المصرى اليوم

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