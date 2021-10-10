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ميدو يفجرها: عمر مرموش رفض الانضمام للزمالك

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ميدو يفجرها: عمر مرموش رفض الانضمام للزمالك ميدو يفجرها: عمر مرموش رفض الانضمام للزمالك

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أكد أحمد حسام ميدو نجم منتخب السابق أن نادي عرض على عمر مرموش الانضمام لصفوف الفريق في انتقالات الصيف الموسم الماضي.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونيو «على مسئوليتي الكلام ده ولأول مرة حد يعرفه، نادي الزمالك عرض على مرموش الصيف إلى فات انه يجي نادي الزمالك ويوقع له».

وتابع «مرموش رفض وقال محدش يكلمني في الموضوع ده اني ارجع مصر».

وأضاف «كان وقتها عمر مرموش لم تتم اعارته للدرجة الثانية وكان موجود درجة تانية في فولفسبورج ولا يشارك مع الفريق ولكن هذا يوضح العقلية».

المصرى اليوم

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