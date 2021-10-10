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أكد سام مرسي، لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي، إن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر طالبه بالاجتهاد خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن فرصته للانضمام موجودة.

وقال سام في تصريحات شاشة قناة الحياة: «تعرضت للإيقاف في انجلترا لمدة 3 مباريات، وهذا أثر على حظوظي للانضمام إلى المنتخب».

وأضاف:«كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري يملك سيرة ذاتية قوية للغاية، مؤكدا أنه معروف في عالم كرة القدم حول العالم».

وأتم سام مرسي:«كنت خارج حسابات الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري، وأن الجهاز السابق لم يتواصل معي في أي فترة».