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«رونالدو» يطالب «مانشستر يونايتد» بضم «كييزا»

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«رونالدو» يطالب «مانشستر يونايتد» بضم «كييزا» «رونالدو» يطالب «مانشستر يونايتد» بضم «كييزا»

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طلب البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى مانشستر يونايتد الإنجليزى، من إدارة نادى التعاقد مع الإيطالى فيدريكو كييزا، جناح نادى يوفنتوس، خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن رونالدو طالب مسؤولى مانشستر يونايتد بالتعاقد مع فيدريكو كييزا، خلال الموسم الحالى، مشيرة إلى أن سعر كييزا من السهل أن يتجاوز 100 مليون إسترلينى تقريبًا.

وأوضحت أن مانشستر يونايتد ليس النادى الوحيد الذي يطارد كييزا، حيث إن الأخير يحظى باهتمام ناديين آخرين أحدهما تشيلسى الإنجليزى، مضيفة أن يوفنتوس سبق أن رفض عرضًا بقيمة 85 مليون إسترلينى من تشيلسى في الصيف الماضى لضم اللاعب الدولى الإيطالى. وتزامل رونالدو مع كييزا في يوفنتوس الموسم الماضى، وكونا ثنائية مميزة في خط هجوم السيدة العجوز.

ولعب كييزا دورًا كبيرًا في تتويج منتخب إيطاليا بلقب يورو 2020 في الصيف الماضى.

المصرى اليوم

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