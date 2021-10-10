مهلة لالتزام سائقي الحنطور بالزي الموحد في أسوان

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أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مهلة أخيرة للإلتزام بالزى الموحد لسائقى عربات الحنطور، مع قيام المحافظة بتسليمهم طقم ثالث من الزي الموحد، بعد أن تم تسليمهم عدد 2 طقم من قبل، على أن يجري اتخاذ إجراءات رادعة ضد العربات المخالفة للسير أو الوقوف العشوائي بغرامة 400 جنيه من خلال حملات مكبرة تضم مسئولي المحليات والشرطة ومهندس فني والطب البيطري.

وقال "عطية" في بيان، الأحد، إنه سيجري المصادرة النهائية للعربة وعدم الترخيص لها، وأيضاً الحصان في حالة مخالفة خط السير المحدد للأفواج السياحية، بالإضافة إلى المصادرة النهائية لأى حصان شارد يتم ضبطه داخل شوارع المدينة حيث سيتم تسليمه إلى مديرية الطب البيطري.