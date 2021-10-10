"كتاب الرياض 2021".. مشاركة يتيمة لليمن بسبب "جائحة الحوثي".. و"قاع اليهود" يكسب الحشود

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التشريد والتنكيل بالمثقفين حرّم الزوار من إرث كبير

تسبب استهداف جماعة الحوثي للمثقفين في مشاركة "يتيمة" لليمن جاءت من القاهرة لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2021، واستطاعت كسب الرهان والفوز بغنيمة الحشود في بيع عدد من العناوين بينها "قاع اليهود" من تأليف السعودي علي الأمير.

وسجلت دار "عناوين بوكس" للنشر حضوراً مميزاً على الرغم من وقوعها في زاوية بعيدة داخل المعرض تقصر دونها خطى الزائرين بحسب "أحمد عباس" الشاعر ومدير العلاقات والنشر في الدار اليمنية.

يقول "عباس" لـ"سبق": "نملك أكثر من 80 عنواناً، وشاركنا في معرض القاهرة وفي معرض أبوظبي الإلكتروني، والآن مشاركون في الرياض هذا المحفل الثقافي الرائع، كذلك سنشارك إن شاء الله في معرض الشارقة، ونحرص على المشاركة في جميع المعارض التي ستكون متاحة لنا، ودور النشر اليمنية حالت الأوضاع هناك دون مشاركتها بسبب "جائحة الحوثي"، حيث يصعب نقلها من صنعاء إلى عدن ثم إلى المعارض الأخرى، فالأمور صعبة، والحوثي هو العائق الأول، استهدفوا المثقفين إما بالتنكيل أو تشريد معظمهم في أصقاع الأرض، أو بالضغط على البقية، ومساومتهم بلقمة العيش داخل الوطن".

‏وتضم الدار اليمنية مؤلفات وجدت قبولاً لدى الزوار مثل "دنيا كراقصة على نار" للبردوني، وكذلك كتاب "سقوط المتعالي"، ورواية "قاع اليهود"، و"أساطير من تاريخ اليمن".

وعودة إلى رواية "قاع اليهود" التي وجدت قبولاً لدى الزوار، فهي من تأليف الأديب والشاعر السعودي علي الأمير، وتدور معظم أحداث الرواية في حي قاع اليهود، وهو حي قديم في صنعاء، وبطل الرواية "خالد"، وهو طالب سعودي، والده من جازان وأمّه من اليمن، يملك والده مستوصفاً في جازان وآخر في عسير، وحلمه أن يراه طبيباً، لكن يفشل في الحصول على قبول بالجامعات السعودية، فيتوجه لدراسة الصيدلة في صنعاء.