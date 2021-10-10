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وزير المالية: صامدون في مواجهة الأزمة العالمية للبترول ونطبق أعلى درجات الاحتياط

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وزير المالية: صامدون في مواجهة الأزمة العالمية للبترول ونطبق أعلى درجات الاحتياط وزير المالية: صامدون في مواجهة الأزمة العالمية للبترول ونطبق أعلى درجات الاحتياط

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أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوضع الحالي لن يستمر طويلا فيما يتعلق بارتفاع المواد البترولية لأن العالم لا زال يتعافى من جائحة كورونا التي أثرت بشكل سلبي على أسعار الوقود في معظم دول العالم، موضحا أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيُقع دول اقتصاديًا.

واضاف وزير الماليه، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج حديث القاهرة، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن قطاع البترول في صامد رغم جائحة كورونا، قائلا: صامدون في مواجهة الأزمة العالمية للبترول رغم تأثرنا ولدينا احتياطي من السلع، والدولة تأخذ أعلى درجات الاحتياط ولديها فائض من السلع، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي وتاثرنا بالاسعار العالمية، بسبب استيراد منتجات عديدة، خاصة المواد البترولية والقمح، وتعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم.

وأشار إلى أن مصر تستورد 120 مليون برميل من المواد البترولية وغاز البتوجاز سنويا، بالاضافة إلى استيراد 8 مليون طن من القمح وزيت طعام، متابعًا أن استيراد تلك المنتجات يكون له أثر نتيجة لأرتفاع الأسعار وتكاليف الشحن، موضحًا ان الدولة لديها احتياطيات من كافة السلع ونتعامل مع الوضع الذي فرضته كورونا.

المصرى اليوم

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