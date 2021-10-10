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منتخب يختتم تدريباته للقاء ليبيا غدًا

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منتخب مصر يختتم تدريباته للقاء ليبيا غدًا منتخب يختتم تدريباته للقاء ليبيا غدًا

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أدى الوطني تدريبه الختامي مساء اليوم على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي استعدادا للقاء منتخب ليبيا في التاسعة من مساء غد على الملعب نفسه ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة لكأس العالم.

شارك في المران الذي قاده كارلوس كيروش المدير الفني جميع اللاعبين ال24 الذين ضمتهم قائمة معسكر الفريق لمباراتي ليبيا، وبدوا جميعا على أتم الاستعداد لاختيارهم ضمن قائمة المباراة.

وكانت إدارة بعثة المنتخب قد تلقت مساء اليوم نتائج تحليل الكشف عن ، حيث جاءت كلها سلبية بحمد.

المصرى اليوم

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